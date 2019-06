Once Upon a Time in Hollywood Merilis Poster Terbarunya Yang Nyentrik

PONTIANAK - Once Upon a time in Hollywood juga merilis poster resmi pertama film mereka. Dengan sutradara yang nyentrik, Quentin Tarantino, ia mengusung tema retro pada posternya tersebut.

Poster ini terlihat menggabungkan lukisan dengan foto nyata para pemainnya. Warna kuning keemasan serta jingga yang menjadi warna utama dari film berikut, juga turut dihadirkan ke dalam posternya. Yang unik, jika kamu melihat dengan seksama, kamu dapat melihat sosok dari Tarantino di dalam poster ini.

Once Upon a time in Hollywood akan mengisahkan tentang seorang aktor dan stuntmant pribadinya dalam industri perfilman Hollywood pada masa-masa awal kejayannya, meski dua karakter tersebut adalah karakter fiktih yang diciptakan Tarantino.

Meskipun bukan karakter sungguhan, Tarantino menggabungkan kisah fiksi ini dengan tragedi nyata kematian aktris fenomenal di tahun 1960an Sharon Tate yang diperankan oleh Margot Robbie.