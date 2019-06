Digosipkan Dekat, Cut Tari Unggah Foto Mesranya Bersama Thomas Djorghi

Digosipkan Dekat, Cut Tary Unggah Foto Mesranya Bersama Thomas Djorghi

Rabu (12/6/2019) kemarin, Thomas Djorghi genap berusia 50 tahun.

Melewati usia setengah abad, aktor sekaligus pedangdut tampan ini pun merayakan pertambahan usianya bersama para sahabat.

Ia mendapat pesta kejutan ulang tahun ke-50 yang begitu meriah.

Para artis senior juga turut hadir menjadi tamu undangan.

Salah satunya adalah artis cantik Cut Tari, yang santer dikabarkan dekat dengannya.

Melalui Instagram pribadinya, ibu satu anak ini membagikan foto mesranya bersama Thomas.

Ia memberikan ucapan dan doa untuk sahabatnya itu.

"Our friendship is like Gold, strong, bright and exclusive. i hope that it never ends. Be happy, my lovely friend.

Happy Birthdaaaayyy @thomasdjorghi," tulis Cut Tary di Instagramnya.

Instagram/cuttaryofficial Cut Tari beri ucapan selamat untuk Thomas Djorghi

Unggahan Cut Tari itu langsung mendapatkan tanggapan dari Thomas Djorghi yang merasa berterima kasih.