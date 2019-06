Atlet Panjat Tebing Asal Kapuas Hulu Ikut Seleksi ke Pontianak

KAPUAS HULU - Ketua Pengcab federasi panjat tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Kapuas Hulu, Dedy ST menyatakan, saat ini pihaknya sedang memsiapkan seleksi pra-PON tahap pertama.

"Kegiatan seleksi tersebut di Pontianak, dari tanggal 15 sampai 16 Juni 2019. Jadi kegiatannya hanya dua hari saja. Diharapkan atlet panjat tebing kita berhasil lolos," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/6/2019).

Baca: SMPN 1 Ngabang Terima 288 Siswa Baru Tahun Ajaran 2019/2020

Baca: Penetapan Calon Legislatif Terpilih, Yani: KPU Tunggu BRPK dari MK RI

Sedangkan jumlah atlet panjat tebing kita yang ikut seleksi sebanyak 5 orang.

Peserta seleksi merupakan peraih medali emas dan perak, pasca Porprov waktu lalu di Pontianak.

"Atlet panjat tebing kita asal Kapuas Hulu yang ikut seleksi yaitu, Fransiska Novita Siauling, Dessy Fitriani Syabah, Meiselia Devi, Yovita Ririn Marlinda, dan Paulus. Mereka sudah berada di Pontianak, dimana kemarin sudah kami berangkatkan sejak tanggal 13 Juni 2019," ucapnya.

Untuk materi tes seperti, vo2max, speed, kelenturan, agility, keseimbangan, push up, sit up, pull up, pemanjatan boulder, pemanjatan lead, pemanjatan speed klasik, dan pemanjatan speed world record.