VIDEO: Polres Singkawang Ungkap Rekayasa Perampokan Bank oleh Oknum Karyawan Perusahaan

Polres Singkawang Ungkap Rekayasa Perampokan Bank oleh Oknum Karyawan Perusahaan

SINGKAWANG - Polres Singkawang menggelar Press release kasus perampokan yang terjadi di parkiran samping Maybank, Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (21/5/2019) lalu.

Seorang warga bernama Tony (38) yang telah resmi ditetapkan tersangka mengalami peristiwa itu dan mengalami kerugian materil sebesar Rp 149.600.000 yang rencananya uang tersebut akan dikirim ke perusahaan PD Asia Agung.

Korban lantas melaporkan kejadian yang dialami kepada Polres Singkawang. Setelah menerima laporan tersebut, Kepolisian Polres Singkawang langsung melakukan penyidikan.

"Namun berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti dan bukti-bukti pendukung lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pengaduan tersebut merupakan rekayasa," kata Kapolres Singkawang, AKBP Raymond M Masengi yang memimpin langsung press release yang digelar di Markas Polres Singkawang, Jalan Firdaus 2, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kamis (13/6/2019).

Simak videonya. (doi)



