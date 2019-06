VIDEO: Momen Kocak Marc Marquez Terjatuh Bukan Saat Balapan, Bikin Ngakak!

Ada-ada saja kejadian unik yang mewarnai olahraga adu cepat sekelas MotoGP. Bahkan video kocak kali ini melibatkan Pebalap MotoGP sekelas Marc Marquez yang merupakan Juara Dunia.

Di seri MotoGP 2019, Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez masih sebagai pemuncak Klasemen MotoGP dengan perolehan 115 poin.

Pekan ini, seri MotoGP Spanyol 2019 di Circuit de Barcelona-Catalunya dimulai pada Jumat (14/6/2019) dengan sesi latihan bebas.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi kualifikasi dan race pada Minggu pukul 19.00 WIB. Seperti biasa, Trans7 akan menayangkan secara langsung balapan di Spanyol.

Kembali digelarnya balapan di Catalunya Spanyol ternyata membuat admin twitter MotoGP yang sudah terverifikasi, sedikit usil.

Lewat akun twitter MotoGP mem-posting sebuat video saat Marq Marquez yang tersandung standar paddock motor yang akan ditunggangi Honda RC213V.

Saat itu, Marquez akan bertukar motor di pit stop. Saat akan berputar, Marquez tersandung standar paddock di belakang motor barunya.

Sontak, Marquez terguling akibat tersandung. Namun, ia dengan cepat berdiri dan memacu motor barunya.

VIDEO: Momen Kocak Marc Marquez Terjatuh Bukan Saat Pacu Honda RC213V, Bikin Ngakak! (Twitter @MotoGP)

"He's barely put a foot wrong this year, but @marcmarquez93 will need to watch his step this weekend!" tulis akun Twitter @motogp, 13 Jun 2019.