Pernah Tidur Memimpikan Orang Lain? Para Ahli Jelaskan Seperti Ini!

Banyak orang menganggap bahwa mimpi merupakan bagian dari firasat atau petunjuk.

Tidak mengherankan jika tak sedikit dari mereka yang berusaha mencari tahu arti mimpinya lewat situs-situs klenik.

Apalagi jika yang datang dalam mimpi adalah orang terkenal seperti presiden atau artis favorit yang bahkan tidak pernah kita temui, atau mungkin gebetan yang selama ini kita kejar-kejar.

Secara ilmiah, mengapa seseorang bisa memimpikan orang lain?

Sebagian besar orang pernah mengalami mimpi.

Mimpi bisa datang begitu saja tanpa direncanakan, begitu pun orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Sudah menjadi hal yang sangat lumrah seseorang memimpikan orang lain di mimpinya, baik yang dikenal baik atau hanya selewatan saja.

Menurut Vocata George, Ph.D, seorang Jungian Analyst at the C.G. Jung Education Center of Cleveland, mimpi adalah hal yang simbolis, bukan sungguhan.