Piala Dunia Wanita 2019 LIVE Streaming Kanada Vs Kamerun BeINsports Jam 02.00 WIB, Cek Live Score

Piala Dunia Wanita 2019 - Laga Kanada Vs Kamerun menjadi partai pembuka dalam kualifikasi Grup E Piala Dunia Wanita 2019.

Laga Kamerun Vs Kanada akan berlangsung di Stadion Stade de la Mosson, Montpellier, Perancis, Selasa (11/06/2019) mulai jam 02.00 WIB.

Kedua tim belum pernah bertemu dalam kompetisi resmi apapun. Laga ini merupakan pertemuan perdana Kanada W dan Kamerun W.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang, Kanada punya catatan apik belum pernah kalah. Kanada W empat kali menang dan sekali seri.

Sementara itu, Kamerun W terbilang tidak stabil. Dari lima pertandingan terakhir, Kamerun hanya dua kali menang. Tiga pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

Laga Piala Dunia Wanita 2019 disiarkan langsung oleh BeINsports.

Anda bisa menyaksikan melalui live streaming BeiNConnect yang menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan Piala Dunia Wanita 2019.

Termasuk sejumlah turnamen sepakbola dunia lainnya seperti Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.