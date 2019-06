Harga Tiket Pesawat Mahal, Peluang Besar Bagi Transportasi Laut dan Darat

Harga Tiket Pesawat Mahal, Peluang Besar Bagi Transfortasi Laut dan Darat

PONTIANAK - Pelabuhan Dwikora sebagai jalur Transfortasi laut akan jadikan momentum peluang besar disaat harga tiket Pesawat melonjak naik, Selasa (11/6/2019).

Murahnya harga tiket Kapal membuat para pemudik mengurungkan niatnya untuk pulang sambil berlayar diatas air, Para pemudik memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena tarifnya yang jauh lebih murah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa adanya peningkatan harga tiket pada transfortasi udara akan berdampak positif bagi transfortasi darat dan laut.

"Transfortasi darat udah segnifikan menangkap peluang ini sama halnya dengan transfortasi laut juga segnifikan hanya dimasa lebaran ini peningkatan penumpang sangat antusias dibanding lebaran yang lalu, dan ini tetap akan dijadikan peluang karena tren kenaikan harga pesawat ini udah masuk pada The point of no return," ungkapnya.

"Maka dari itu saya berharap pada operator angkutan laut untuk memaksimalkan situasi seperti ini lebih agresif lagi, kalau didarat udah cukup agresif mereka yang mau pulang ke Sintang, Ketapang, Kapuas Hulu, yang tadinya pakai pesawat kini beralih menggunakan transfortasi Darat, seperti DAMRI tahun ini peningkatan volume penumpang sangat antusias," pungkasnya. (Julisabara)