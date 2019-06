Jadwal Piala Dunia U20 : LIVE Streaming Italia U20 Vs Ukraina U20 & LIVE Korsel U20 Vs Ekuador U20

Jadwal Semifinal Piala Dunia U20 : LIVE Streaming Italia Vs Ukraina & LIVE Stream Korsel Vs Ekuador

Piala Dunia U20 - Italia U20 vs Ukraina U20 menjadi laga pertama yang digelar pada semifinal Piala Dunia.

Laga Italia U20 vs Ukraina U20 berlangsung di Stadion GOSiR, Gdynia, Polandia, Selasa (11/06/2019) pukul 22.30 WIB.

Sementara itu, laga semifinal lainnya mempertemukan Korea Selatan U20 Vs Ekuador U20.

Laga Korsel U20 Vs Ekuador U20 akan digelar di Stadion Arena Lublin, Lublin, Polandia, Rabu (12/06/2019) jam 01.15 WIB.

Baca: Jadwal Kualifikasi Euro 2020 Live Score Swedia Vs Spanyol & Link Live Streaming Spanyol Vs Swedia

Baca: Prediksi Skor Spanyol Vs Swedia Kualifikasi EURO 2020 Link Live Score & Live Stream Super Soccer TV

Baca: Portugal Juara UEFA NATIONS LEAGUE 2019, Virgil Van Dijk Beri Ucapan Selamat

Tim yang menang pada laga semifinal akan lolos ke fase terakhir yakni Final Piala Dunia U20 pada 15 Juni 2019.

Kedua pertandingan semifinal Piala Dunia U20 bisa anda saksikan melalui tautan link live streaming supersoccer.tv berikut ini :

LIVE STREAMING ITALIA U20 VS UKRAINA U20

LIVE STREAMING KOREA SELATAN U20 VS EKUADOR U20

Laga Italia U20 Vs Ukraina U20 dan Korea Selatan U20 Vs Ekuador U20 juga bisa dipantau secara real time via Live Score ini :