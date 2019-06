Sukses dengan Sajian Lokal, Mercure Pontianak Kini Hidangkan Ikan Lais Bakar Sambal Cencalok

PONTIANAK - Masakan khas nusantara menjadi daya tarik bagi para penikmat kuliner, khususnya yang berada di Indonesia.

Setelah sebelumnya sukses menyajikan “Sajian Warisan” all you can eat pada bulan puasa beberapa waktu lalu, Mercure Pontianak City Center kembali menyajikan “Ikan Lais Bakar Sambal Cincalok” yang diharapkan mampu memberikan cita rasa unik dari sajian khas nusantara lainnya.

Ikan yang kaya akan protein ini merupakan satu di antara dari sekian banyak ikan sungai yang banyak di konsumsi oleh masyarakat. Ikan lais sendiri tidak hanya dapat ditemukan di Kalimantan saja, tetapi juga dapat ditemukan diperairan air tawar di Sumatera.

Ikan ini memiliki bentuk badan yang sedikit pipih dan panjang. Sedangkan Sambal Cincalok merupakan Condiment yang terbuat dari fermentasi udang kecil berasal dari Kalimantan Barat dan juga berkembang di Kepulauan Riau.

“Sajian Ikan Lais Sambal Cincalok ini, sebenarnya masih terinspirasi dari kesuksesan menu buka puasa beberapa hari lalu, yakni Sajian Warisan. Sehingga, Mercure Pontianak City Center ingin kembali mengangkat cita rasa menu lokal dan memberikan penegasan bahwa menu khas Nusantara itu tidak kalah enak,tidak kalah saing dari menu-menu luar.” ujar Chef Sumangun Wijaya.

Selain itu, sambungnya perpaduan antara Ikan Lais yang empuk dan lembut dengan Sambal Cincalok yang gurih pastinya dapat mengoyang lidah penikmatnya.

“Menu ini bisa diorder setiap hari dengan harga Rp. 75.000,- nett hanya ada di Mercure Pontianak City Center,” ungkapnya.

