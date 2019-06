Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Honeybee by The Head and The Heart Duduki Peringkat Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00wib.

NO ARTIST - TITLE

1 Honeybee - The Head and the Heart

2 Manifest - Andrew Bird

3 Style - Foster The People

4 Body Heat - Savoir Adore

5 Cartoon People - Billie Marten

6 Bad to Worse - Ra Ra Riot

7 Talk - Two Door Cinema Club

8 Stay With Me - Hatchie

9 Make It Better - Anderson Paak (Feat. Smokey Robinson)

10 Hungry Child - Hot Chip