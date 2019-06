Disney Pixar Luncurkan Teaser Film Fantasi Onward, Pengisi Suara Pemain Spiderman hingga Guardians

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah meluncurkan film-film terbarunya yang mampu menghipnotis para penggemarnya, Disney dan Pixar kembali mengumumkan film terbarunya yang akan datang, dengan judul "Onward".

Sudah tidak asing dong, bagi kamu yang selalu up to date terhadap film-film dari produksi Diseney dan Pixar tersebut. Nah, kembali mengingat masa lalu, terakhir kali Disney sudah meluncurkan film The Incredibles 2 pada bulan Juni 2018.

Anyway, di tahun ini juga Disney dan Pixar sudah merilis film Toy Story 4 yang rencananya ditayangkan bulan Juni ini loh dan tahun depannya kita akan disuguhi kisah fantasi dengan film Onward tersebut, guys!

Film ini juga dibintangi dengan pengisi suara dari Spider-Man 'Tom Holland' dan Guardians of The Galaxy Chris Patt sebagai dua saudara lelaki Ian dan Barley Lightfoot.

Juga yang meminjamkan suara mereka untuk film Pixar termasuk Julia Louis-Dreyfus sebagai ibu dari Ian / Barley bersama dengan pemenang Oscar Octavia Spencer.

Perlu Diketahui juga, Disney telah menetapkan tanggal rilis Onward untuk 6 Maret 2020, loh!

Baca: Si Doel The Movie 2, Dilema Zaenab Saat Tahu Rano Karno Jumpa dengan Sarah di Belanda

Baca: Keluarga Besar Lanud Harry Hadisoemantri Rayakan Idul Fitri 1440 H

Baca: Ketum PD Muhammadiyah: Jangan Sebar Hoaks di Medsos, Jadi Rusak Akal Budi Ditempa Selama Ramadan

Bagaimana teasernya, yuk kita bahas:

Dalam film Onward, semua karakternya berasal dari kisah-kisah fantasi klasik. Ada peri, troll, centaur, faun, putri duyung, kurcaci gnome, naga, sampai unicorn!

Aktivitas sehari-hari mereka juga seperti manusia, lo. Seperti olahraga, membaca koran, mengecat rumah, sekolah, dan bekerja.

Uniknya, semua makhluk mitologi ini berada dalam kisah seperti zaman modern.