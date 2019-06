Rayakan Idul Fitri Bersama Aston Pontianak

PONTIANAK- Setelah hampir sebulan lamanya berpuasa, Hari kemenangan yang dinantikan pun segera tiba. Pastinya sudah banyak persiapan yang dilakukan untuk menyambut datangnya Hari Raya.

Bagi Anda yang sengaja ingin memanfaatkan momen lebaran untuk kumpul keluarga, Aston Pontianak memberikan penawaran istimewa, yaitu “Beraye Package”.

Menginap di kamar Superior, gratis pemakaian internet, fitnes center dan kolam renang serta diskon 20% untuk makanan & minuman.

“Beraye Package ini bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau, Rp 500.000,nett per malam per kamar. Anda bisa memilih mau 1 atau 2 tempat tidur dan Smoking atau No Smoking,” ujar Arifin selaku Public Relations Manager. “Beraye Package ini bisa dipesan mulai tanggal 1 Juni hingga 12 Juni 2019,” tambahnya.

Selain itu sudah menjadi tradisi selang beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ada kegiatan Halal Bihalal. Bisa dengan kumpul keluarga besar ataupun Reuni teman waktu sekolah ataupun kuliah. Daripada ribet dan repot untuk menyiapkan sendiri, lebih baik pesan Paket Halal Bihalal dari Aston Pontianak.

“Aston menawarkan paket Halal Bihalal dengan harga bersaing, Rp 80.000,nett per Orang. Dengan minimal pemesanan 50 orang. Tamu bisa memilih menu mulai dari main course dengan pilihan sayur, lauk serta ada Stall dan juga Dessert,” sambung Mulyoto selaku Ast. F&B Manager.

Momen lebaran memang sayang untuk dilewatkan jika tanpa ada kegiatan kumpul bersama keluarga dan teman – teman.

Tunggu apalagi, pesan sekarang juga dengan langsung datang ke Hotel Aston Pontianak di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 atau bisa menghubungi 0561 – 761118 / 08988558665 / 085252002900.