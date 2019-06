PKSN 2019 di Keuskupan Agung Makassar, Berbagi Kunci Rahasia Rumah Tangga



SINGKAWANG - Berbicara tentang keluarga, tentu kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan relasi, kerjasama, saling memahami, saling mengasihi dan masih begitu banyak refrensi dan sumber positif dalam membangun keluarga.

Layaknya yang diungkapkan dalam pesan RP. Eko Wahyudi, OSC sebelum menutup sesi ketiganya, ia mengatakan bahwa “You Get When You Belive,” katanya yang sarat dengan makna.

Kalau direnungkan secara mendalam ternyata itu penuh dengan pengalaman hidup yang nyata ditengah keluarga.

Hal ini dibuktikan dengan adanya saling adanya kepercayaan antara suami dan istri.

Memang tidak mudah untuk membangun rumah tangga apalagi ditambah dengan perkembangan dunia digital yang semakin marak berkembang sehingga relasi secara personal sudah terabaikan dalam rumah tangga.

Selaras dengan kasus ini, hari ke dua PKSN merupakan hari dimana ada acara rekoleksi Pasutri untuk keluarga-keluarga Keuskupan Agung Makassar.

Rekoleksi untuk Pasutri Katolik yang berlangsung pada hari Selasa, 28 Mei 2019, di Aula Fransiskus Assisi bersama : RP. Eko Wahyudi, OSC dan RP. H. Hartono, MSF.

Acara Rekoleksi ini diangkat masih dengan tema hari Komunikasi se-Dunia yaitu "KITA ADALAH SESAMA ANGGOTA (EF 4: 25) BERAWAL DARI KOMUNIKASI JEJARING SOSIAL MENUJU KOMUNITAS INSANI."

Menurut data dari Komsos KWI bahwa acara ini dihadiri kurang lebih 600-an orang pasangan pasutri yang memenuhi Aula Assisi Paroki St. Fransiskus Assisi Keuskupan Agung Makassar.