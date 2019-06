Harga SUV Jimny Terbaru Diisukan Bocor, Berikut Respon Suzuki Indonesia

Harga SUV Jimny Terbary Diisukan Bocor, Berikut Respon Suzuki Indonesia

HARGA sejauh ini masih menjadi satu di antara 'misteri' yang mengikuti kehadiran Suzuki Jimny terbaru di Indonesia.

Kendati sudah terbuka soal jadwal perilisan, Suzuki masih menutup informasi mengenai harga jual Jimny.

Dilansir dari Kompas.com, eberapa pihak yang dikonfirmasi mengatakan harap tunggu sampai resmi meluncur.

Padahal harga SUV 4x4 itu sudah tersebar luas dari surat edaran dengan kop tertanda PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)

Informasi dari surat tersebut memperlihatkan kisaran harga on the road DKI Jakarta SUV Jimny terbaru.

"Kalau terkait surat edaran harga itu saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. Nanti saja tunggu peluncuran buat harga resminya," kata Donny Saputra, Direktur Pemasaran Suzuki Roda 4 PT SIS, di Jakarta, Kamis (23/5/2019)

Doni juga tutup mulut mengenai jumlah unit Jimny yang akan datang pada periode pengiriman pertama.

Doni hanya mengatakan saat ini pihaknya sudah mendistribusikan Jimny ke berbagai diler sejak Mei 2019.

"Kalau kita biacra soal kuota itu berarti kami harus mencocokkan dulu antara jumlah yang kami terima (dari konsumen) kemudian berapa yang kami order (Jepang). Itu berjalan terus. Lalu kuota berapa, ya pasti ada kuota," katanya.

Dari surat edaran tersebut, Suzuki Jimny akan ditawarkan dalam empat varian baik transmisi manual dan otomatik.

Jimny MT dibanderol Rp 315,5 juta, Jimny AT Rp 328 juta, Jimny MT two tone Rp 317,5 juta dan Jimny AT two tone Rp 330 juta.

Surat tersebut juga memperlihatkan Jimny mempunyai delapan warna, antara lain white, grey, yellow (two tone), Chiffon Ivory (two tone), Brisk Blue (two tone), Silky Silver, Bluish Black dan Jungle Green. ( Gilang Satria)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Suzuki soal Bocoran Harga Jimny", https://otomotif.kompas.com/read/2019/05/26/073200515/kata-suzuki-soal-bocoran-harga-jimny.