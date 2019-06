Kepala Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Koko T. Rachmadi (kedua kanan) berjabat tangan dengan VP National Account Head - Prudential Febrijany Darwis (ketiga kiri) disaksikan oleh Product Development & Financial Reporting Head – Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP M. Ginandjar Soemadi P (kiri), Sales Distribution & Marketing Head - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Mahendra Koesumawardhana (kedua kiri) dan Head of Alternate Channel – Prudential Yuanita Virasti (kanan) usai penandatanganan kerja sama pemasaran PRULink Syariah Care antara Bank OCBC NISP dan Prudential.

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP dan Prudential Indonesia Hadirkan PRUlink Syariah Care



JAKARTA – Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP dan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), menghadirkan produk syariah terbarunya yakni PRUlink syariah care. Inovasi produk perlindungan jiwa yang dikaitkan dengan investasi sesuai prinsip syariah yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus alokasi investasi sejak nasabah pertama kali membayarkan kontribusinya. Solusi perlindungan jiwa yang fleksibel sekaligus alokasi investasi jangka panjang sejak tahun pertama dengan kontribusi terjangkau.

Andrae Krishnawan W, Direktur Bank OCBC NISP, mengumumkan kerjasama Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP dan Prudential Indonesia dalam menghadirkan PRUlink syariah care yang sejalan dengan komitmen Bank untuk berkembang bersama nasabah dengan menghadirkan pilihan baru akan produk perlindungan jiwa dengan prinsip syariah.

Hal ini didorong oleh pertumbuhan nasabah syariah yang pesat serta tingginya kebutuhan masyarakat akan perlindungan jiwa sekaligus investasi dengan prinsip syariah. David Nugroho, Chief Partnership Distribution Officer Prudential Indonesia, mengungkapkan sebagai The People That DO, Prudential Indonesia berkomitmen untuk selalu mendengarkan, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah akan produk-produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah.

Sejalan dengan fokus We DO Wealth, PRUlink Syariah Care merupakan solusi inovatif yang melindungi nasabah dari berbagai risiko finansial serta memberikan pilihan alokasi investasi berdasarkan preferensi nasabah. PRUlink syariah care ditujukan bagi masyarakat Indonesia dengan usia pemegang polis minimal 21 tahun dengan berbagai keunggulan, antara lain alokasi Investasi dan Kontribusi Berkala sejak tahun pertama 20% kontribusi langsung dialokasikan untuk investasi sejak nasabah pertama kali membayar Kontribusi.

Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi Komposisi minimal nilai proteksi 30% dan komposisi maksimal nilai investasi 70%. Beragam pilihan manfaat asuransi tambahan (riders) sesuai kebutuhan 22 asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kecelakaan, jiwa dan meninggal

“Pada 2019, Unit Usaha Syariah Bank OBCB NISP menargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah sekitar 20% dan kami berharap dengan adanya pilihan baru ini, nasabah dapat mempersiapkan perlindungan jiwa sekaligus invetasi jangka panjangnya sejak dini. PRUlink syariah care menawarkan solusi masa depan inovatif melalui kontribusi yang terjangkau, ragam manfaat bernilai tambah dan fleksibilitas dalam mengatur pilihan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan nasabah,” jelas Andrae.

Berdasarkan hasil survei literasi yang dilakukan oleh OJK pada 2016, tingkat inklusi (pemanfaatan/utilitas) masyarakat akan produk dan jasa keuangan syariah masih rendah, hanya sebesar 11,06%. Selain memberikan pilihan baru bagi nasabah, Kehadiran PRUlink Syariah Care diharapkan juga dapat memperkuat kemitraan bancassurance antara Bank OCBC NISP dan Prudential Indonesia serta membantu meningkatkan inklusi asuransi syariah di Indonesia.

PRULink Syariah Care merupakan produk investasi berbasis Syariah yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus alokasi investasi sejak nasabah pertama kali membayarkan kontribusinya. Kerjasama ini sejalan dengan komitmen Bank untuk berkembang bersama nasabah dengan menghadirkan pilihan baru akan produk perlindungan jiwa dengan prinsip syariah.