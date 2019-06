Terjegal lagi, IHSG Lengser dari Level Psikologis 6.000

JAKARTA - Akhirnya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) menanggalkan level psikologis 6.000 pada akhir perdagangan hari Rabu (15/5/2019). Dikutip dari iPot News, IHSG lengser -1,49 persen (-91 poin) ke level 5.980.

Pelemahan IHSG seiring rilis neraca perdagangan RI periode April yang tercatat defisit mencapai USD2,50 miliar. Defisit neraca perdagangan ini adalah yang terparah di sepanjang 2019.

Indeks LQ45 -1,94% ke 932. Indeks IDX30 -1,85% ke level 515. IDX80 -1,86% ke 131. Indeks JII -2,10% ke posisi 627. Indeks Kompas100 -1,79% ke 1.199. Indeks Sri Kehati -1,81 persen ke 368 dan Indeks SMInfra18 -2,37 persen ke level 309.

Saham-saham teraktif: POSA-W, BBRI, BGTG, UNVR, TLKM, BCIP, MNCN.

Saham-saham top losers LQ45: AKRA, BMRI, BSDE, ERAA, BBCA, UNTR, ASII.

Sementara itu nilai transaksi mencapai Rp8,91 triliun. Volume trading sebanyak 157,63 juta lot saham. Investor asing membukukan jual bersih -Rp458,11 miliar. Dan nilai tukar rupiah melemah -0,21% ke level Rp14.455 terhadap USD (04.00 pm)

Bursa Asia

Market saham Asia bangkit dari pelemahan akhir pada perdagangan hari Rabu (15/5). Pernyataan lunak Presiden AS Donald Trump mengendurkan kekhawatiran terhadap perang tarif impor antara AS vs China. Market regional memperkirakan China merilis lebih banyak stimulus ekonomi.

"Pasar saham China rebound karena sudah jenuh jual di sesi belakangan ini. Sentimen juga lebih baik karena Presiden Trump tampak menghendaki kompromi," kata Kota Hirayama, Analis SMBC Nikko Securities yang berbasis di Tokyo.