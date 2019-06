Sering Kepergok Liburan Bersama, Luna Maya Makin Dekat dengan Keluarga Faisal Nasimuddin

Liburan Luna Maya dengan Faisal Nasimuddin di Bali kini menjadi bahan perbincangan publik.

Tidak hanya liburan berdua, Luna Maya terlihat menikmati liburannya dengan keluarga Faisal Nasimuddin.

Tak malu-malu, momen liburan mereka dibagikan luas di media sosial masing-masing.

Dalam potret tersebut, nampak Luna Maya sudah begitu akrab dengan keluarga Faisal Nasimuddin.

Bahkan, adik Faisal Nasimuddin, Nadia Nasimuddin mengundang Luna Maya untuk berkunjung ke Kuala Lumpur.

"See you soon!!! Come to KL," tulis Nadia Nasimuddin.

Luna Maya lantas memberikan tanggapan atas undangan dari adik Faisal Nasimuddin tersebut.

Aktris sekaligus model itu mengiyakan undangan Nadia Nasimuddin untuk berkunjung ke Kuala Lumpur.

Instagram.com/rumpi.manja Interaksi Luna Maya dan adik Faisal Nasimuddin

Hanya saja, Luna Maya masih merahasiakan kapan waktu tepatnya.