LIVE SupersoccerTV Spanyol Vs Swedia Kualifikasi EURO 2020 Rusia, Prediksi Lineup LIVE Jam 01.45 WIB. 

Berita Terkini dan Link Live Streaming & Live Score Kualifikasi EURO 2020 Dalam Topik: KUALIFIKASI EURO 2020

EURO 2020 - Matchday ke empat babak Kualifikasi EURO 2020 Rusia Grup F memertemukan sang juara klasemen sementara Spanyol kontra runner up Swedia, Selasa (11/6/2019) dini hari WIB.

Pertandingan ini dihelat di Estadio Santiago Bernabeu Spanyol dan dipimpin wasit asal Skotlandia, William Collum.

Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol masih unggul dengan tiga kali menang dan sekali imbang.

Sedangkan Swedia hanya mampu memetik satu kemenangan.

Baca: Jadwal Lengkap Pertandingan Copa Amerika Brasil 2019, Langsung Laga Big Match Argentina VS Kolombia

Baca: Anjasmara Unggah Foto Setengah Bugil di Kamar Hotel Malaysia, Netizen Sesak Nafas Lihatnya

Baca: Jadwal Bola Selasa 11 Juni 2019 Spanyol Vs Swedia di EURO 2020 hingga Yordania Vs Indonesia

Berikut Head to Head SPANYOL Vs SWEDIA

* 14.06.08 EUR Swedia Vs Spanyol 1 : 2

* 18.11.07 EUR Spanyol Vs Swedia 3 : 0

* 08.10.06 EUR Swedia Vs Spanyol 2 : 0

* 03.06.00 FI Swedia Vs Spanyol 1 : 1

* 12.06.78 WC Spanyol Vs Swedia 1 : 0

Laga penuh gengsi demi puncak klasemen Spanyol Vs Swedia disiarkan secara live streaming di supersoccer.tv, mulai pukul 01.45 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga ini via ponsel kesayangan kamu di link supersoccer.tv berikut ini:

LINK 1