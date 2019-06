VIDEO: Menjadi Wadah Silaturahmi, KosongKosong Gelar Empat Panggung Musisi di Pontianak

Menjadi Wadah Silaturahmi, KosongKosong Gelar Empat Panggung Musisi di Pontianak

PONTIANAK - KosongKosong menggelar acara di Museum Kalbar. Acara ini merupakan yang ke -15 kalinya. Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi serta bermaaf-maafan dengan sesama teman lainnya.

Beragam hiburan yang sudah disediakan oleh panitia KosongKosong. Menampilkan musisi lokal menjadikan suasana area di empat stage KosongKosong lebih bewarna.

KososbgKosong merupakan acara tahunan setelah lebaran yang diusung dengan apik dari berbagai kalangan musisi yang tergabung di acara tersebut. Tak heran jika KosongKosong menjadi tempat berkumpulnya para musisi dan anak-anak muda dari berbagai daerah dan juga kalangan.

Sejak tahun 2005, even ini digagas oleh sebuah komunitas musik senior yang tidak sempat untuk datang kerumah-runah temannya hingga akhirnya mereka memiliki ide untuk menciptakan even yang bisa menyatukan mereka dan juga teman-temannya.

Maka dari itu, kegiatan ini selalu dinamakan dengan KosongKosong yaitu kembalinya diri setelah bermaaf-maafan dengan menjadi KosongKosong. Hal ini menjadi ajang dan wadah yang unik, dengan memasuki area stage, setiap yang datang sudah harus saling memaaf-maafkan.

Endrayatno sebagai produser kegiatan mengatakan dengan adanya kegiatan seperti ini, menjadikan persatuan dan ajang pertemuan disaat lebaran, dikarenakan banyak yang menempuh pendidikan dan kerja di luar Kota Pontianak. "Jadi ya gitu, inilah ajang kita ketemuan untuk saling meminta maaf, merangkul dan kembali menjadi kosong," katanya, Sabtu (8/6/19).

Banyak musisi terkenal yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya seperti seperti She's Bro, Ifan Seventeen, Manjakani, Coffternoon, Ifan Govinda, Sidepony, Avanindra, Momo Captain Jack, Balaan Tuman, Operasi Djantung, Wunk wunk, Pe-185, dan banyak lainnya.

Selain itu, beberapa penampilan dari band yang turut memeriahkan acara Kosongkosong yakni, Merah Jingga, Mr. Jaws, Puck Mude, Razak A'ai,Wai Rejected, Alzera, Anonym, Before Midnight, Cabik, Circa Faith, Genan, Gypsy Boots, Jerones 343, Jhon S, Kasya, Linimasa, Las!, Lemondjin, Limous, Manangkata, , Murdock, Nevertheless, O.D Urban Street, Parkinson, She's Bro, Sir Rooney, SKDBS, Skeptikal, Terajana, The Kluster, Tiberias, WCB Rap, Voice Note, dan Abe "Semenjana”.

Empat panggung KosongKosong juga ikut menambah kemeriahan nya, seperti Main Stage, Giga Stage, Garden Stage dan Longue Stage.

Acara pada tadi malam juga digelar di Museum Kalimantan Barat yang mana pada setiap tahunnya akan berbeda tempat.