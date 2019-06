Sedang Berlangsung LIVE Amerika Serikat Vs Ekuador, LIVE Streaming Ekuador Vs AS Skor Sementara 0-0

PIALA DUNIA U20 - Sedang berlangsung pertandingan babak pertama antara Ekuador vs Amerika Serikat (AS) di Stadion Gdynia, Polandia, Sabtu (08/06/2019) mulai pukul 22.30 WIB.

Saat ini, skor sementara kedua tim masih imbang 0-0.

Laga ini merupakan fase 8 besar atau perempatfinal Piala Dunia U20 2019.

Amerika Serikat dan Ekuador adu nasib untuk melaju ke babak semifinal Piala Dunia U20 Polandia.

Kedua tim akan berusaha saling mengalahkan untuk membuka peluang juara.

