PIALA DUNIA U20

Prediksi Line-up Kolombia VS Ukraina di Piala Dunia U20 Polandia Malam Ini Pukul 20.30 WIB

lawan Kolombia, Ukraina mengalahkan secara meyakinkan Panama dengan skor 4-1. Danylo Sikan menjadi bintang Ukraina dengan 2 gol yang diciptakannya

Prediksi Line-up Kolombia VS Ukraina di Piala Dunia U20 Polandia Malam Ini Pukul 20.30 WIB
TWITTER/PIALA DUNIA U20
Piala Dunia U20 Polandia 

Prediksi Line-up Kolombia VS Ukraina di Piala Dunia U20 Polandia Malam Ini Pukul 20.30 WIB

PIALA DUNIA U20 - Kolombia VS Ukraina memulai pertandingan babak perempat final Piala Dunia U20 Polandia 23 Mei-15 Juni 2019, Jumat (7/6/2019) malam ini 

Pertandingan digelar di Stadion Lodz, Polandia pukul 20.30 WIB. 

Pada babak 16 besar, Kolombia berhasil mengalahkan Selandia Baru lewat adu pinalti. 

Kiper Kolombia tampil sebagai bintang yang berhasil mematahkan sejumlah pinalti Selandia Baru. 

Pada waktu normal, Kevin Mier juga tampil gemilang berhasil mementahkan sejumlah peluang dari Selandia Baru.

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Sementara lawan Kolombia, Ukraina mengalahkan secara meyakinkan Panama dengan skor 4-1.

Danylo Sikan menjadi bintang Ukraina dengan 2 gol yang diciptakannya. 

Untuk menyaksikan laga ini dapat diakses secara live streaming di super soccer tv. 

Laga Piala Dunia U20 tidak disiarkan secara langsung oleh televisi nasional di tanah air.

Prediksi Line up Kolombia

13 Kevin MIER (GK)
2 Carlos CUESTA (C)
3 Andres REYES
4 Anderson ARROYO
5 Andres CIFUENTES
6 Andres PEREA
7 Ivan ANGULO
10 Juan HERNANDEZ
11 Luis SINISTERRA
15 Gustavo CARVAJAL
16 Brayan VERA

BENCH
1 Reinaldo FONTALVO (GK)
9 Luis SANDOVAL
12 Juan LEMUS (GK)
14 Juan PALMA
17 Deiber CAICEDO
18 Andres AMAYA
19 Carlos TERAN
20 Johan CARBONERO
21 Jean COLORADO
8 Jaime ALVARADO

COACH
ARTURO REYES

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Prediksi Line up Ukraina

1 Andriy LUNIN (GK)
2 Valerii BONDAR (C)
4 Denys POPOV
6 Maksym CHEKH
7 Heorhii TSITAISHVILI
9 Viktor KORNIIENKO
10 Serhii BULETSA
13 Danylo BESKOROVAINYI
14 Danylo SIKAN
15 Kyrylo DRYSHLIUK 
17 Yukhym KONOPLIA

BENCH
3 Oleksandr SAFRONOV
5 Oleh VEREMIIENKO
8 Oleksiy KHAKHLOV
11 Vladyslav SUPRIAHA
12 Vladyslav KUCHERUK (GK)
16 Mykola MUSOLITIN
18 Denys USTYMENKO
19 Ihor SNURNITSYN
20 Dmytro RIZNYK (GK)
21 Oleksii KASHCHUK

COACH
OLEKSANDR PETRAKOV 

Tags
Piala Dunia U20
pontianak.tribunnews.com
Kolombia
Ukraina
tribunpontianak.co.id
Polandia
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Penulis: Rihard Nelson Silaban
Editor: Rihard Nelson Silaban
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