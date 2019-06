Danlanud Harry Hadisoemantri, Letkol Pnb Kisworo foto bersama Ustaz Imam Mustofa dan warga Lanud HAD seusai Salat Idul Fitri di halaman Masjid Baitul Ma'mur Lanud Had, Rabu (5/6/2019) pagi.

Keluarga Besar Lanud Harry Hadisoemantri Rayakan Idul Fitri 1440 H

Lettu Sus Eko Purwanto, Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Pangkalan TNI AU Harry Hadisoemantri (HAD) melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1440 H/2019 M di Masjid Baitul Ma'mur Lanud Harry Hadisoemantri, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Rabu (5/6/2019) pagi.

Pada kesempatan itu, Komandan Lanud Harry Hadisoemantri, Letkol Pnb Kisworo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bulan Suci Ramadhan baru saja berlalu.

Saat ini seluruh umat Islam berbahagia menyambut hari kemenangan dengan mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

"Sebagai seorang Muslim yang taat ibadah, puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun merupakan media untuk mendekatkan diri mencari ridho dan ampunan dari Allah SWT, serta melatih ketaatan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya," ujar Danlanud.

Idul Fitri juga merupakan hari kemenangan, hari menuju fitrah (kesucian), dimana tali silaturahmi sangat mewarnai hari yang penuh makna ini.

"Untuk itu momentum Idul Fitri diharapkan dapat menjadi pendorong semangat kita dalam menegakan kembali amanah yang diberikan untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," ungkap Danlanud.

Selanjutnya ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Imam Mustofa selaku Imam dan khotib pada pelaksanaan Salat Idul Fitri tersebut.

"Pagi ini kita berkumpul bersama di Masjid Baitul Makmur yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu salat sunnah Idul Fitri," ujar Ustaz Imam.

Sebagai umat yang tunduk dan patuh terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT, saat ini kita teteskan air mata di pipi kita untuk memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dikarenakan sering kita lupa, bahkan kita merasa bangga serta tidak menyadari akan kesalahan tersebut.

Pada hari raya Idul Fitri ini kita rasakan kenikmatan hidup beragama yang mempunyai kodrat dan taat kepada Allah SWT, kita saksikan sebagaian besar anak-anak kita bersuka ria melonjak lonjak kian kemari karena menyambut hari yang fitri dengan semangat dan gembira.

"Ramadan memang sudah meninggalkan kita, namun nilai-nilai Ramadan sebenarnya harus tetap berada di hati sanubari kita masing-masing, di akhir Ayat 183 Surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa akhir dari ramadan adalah taqwa kepada Allah SWT," pungkas Ustaz Mustofa.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah, Danlanud Harry Hadisoemantri, Letkol Pnb Kisworo, Para Kadis, Perwira, Bintara, Tamtama dan Pns Lanud HAD, Ketua Pia Ardhya Garini Cab. 18 D.I Lanud HAD Ibu Atit Kisworo, Ibu-ibu Pia Ardhya Garini Cab. 18 D.I Lanud HAD dan keluarga anggota Lanud Harry Hadisoemantri. (*)