Arus Balik Idul Fitri 1440 H, Ini Prediksi BMKG Maritim Kondisi Cuaca Seluruh Pelabuhan di Kalbar

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK1 Cuaca : Hujan Ringan 2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots

Arus Balik Idul Fitri 1440 H, Ini Prediksi BMKG Maritim Kondisi Cuaca Seluruh Pelabuhan di Kalbar
BMKG.go.id
Ilustrasi Citra Satelit 

Arus Balik Idul Fitri 1440 H, Ini Prediksi BMKG Maritim Kondisi Cuaca Seluruh Pelabuhan di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Kamis (6/6/2019).

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
5 Suhu : 26 - 32 °C
6 Kelembaban : 70 - 90 %
7 Pasut min : 0.9 meter (tanggal 6 Juni 2019 pukul 12.00 - 13.00 WIB)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

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PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUNGAI RENGAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

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Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Rihard Nelson Silaban
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