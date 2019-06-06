Arus Balik Idul Fitri 1440 H, Ini Prediksi BMKG Maritim Kondisi Cuaca Seluruh Pelabuhan di Kalbar
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK1 Cuaca : Hujan Ringan 2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
Arus Balik Idul Fitri 1440 H, Ini Prediksi BMKG Maritim Kondisi Cuaca Seluruh Pelabuhan di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Kamis (6/6/2019).
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
5 Suhu : 26 - 32 °C
6 Kelembaban : 70 - 90 %
7 Pasut min : 0.9 meter (tanggal 6 Juni 2019 pukul 12.00 - 13.00 WIB)
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
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PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUNGAI RENGAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
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