Jadwal & Live Streaming Piala Dunia U20 Pukul 22.30, Uruguay VS Ekuador dan Ukraina VS Panama

PIALA DUNIA U20 - Tim Nasional Uruguay VS Ekuador dan Ukraina VS Panama akan bertanding pada babak knock out 16 Besar Piala Dunia U20 di Polandia 23 Mei-15 Juni 2019.

Pertandingan Uruguay VS Ekuador merupakan pertandingan sesama negara yang berasal dari Benua Amerika Selatan.

Laga Uruguay VS Ekuador akan digelar di Stadion Lublin, Polandia, pada pukul 22.30 WIB.

Sementara pertandingan lainnya, laga Ukraina VS Panama merupakan pertandingan yang mewakili dua benua Eropa dan Amerika Tengah.

Laga Ukraina VS Panama akan digelar di Stadion Tychy, Polandia, pada pukul 22.30 WIB.

Uruguay berhasil maju ke babak 16 besar setelah pada penyisihan menjadi juara Grup C

Uruguay berhasil meraih poin sempurna 9 dari tiga kemenangan.

Sementara calon lawannya, Ekuador adalah peringkat ketiga Grup B dengan meraih 4 angka.

Ekuador melakoni sekali menang, sekali seri, dan satu kali kalah.