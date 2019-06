Kabar Terbaru, PT LIB Tunda Seluruh Pertandingan Pekan 4 Liga I Indonesia, Digeser ke Bulan Agustus 

LIGA 1 INDONESIA - Jadwal pertandingan pekan 4 Liga Indonesia resmi ditunda oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Penundaan berlaku untuk seluruh pertandingan atau 9 partai Liga 1 Indonesia yang telah terjadwal.

Alasan penundaan dikarenakan Tim Nasional Indonesia pada waktu tersebut melakoni uji coba sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022.

Berikut informasi soal penundaan pertandingan pekan 4 Liga Indonesia dikutip dari situs resmi Persib, Minggu (2/6/2019).

PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyetujui rekomendasi penyesuaian jadwal pekan keempat Liga 1 dari PSSI.

Keputusan tersebut dituangkan dalam surat LIB bernomor 172/LIB/V/2019, tentang Penyesuaian Jadwal Pertandingan Liga 1 2019 Week 4, tertanggal 31 Mei 2019.

Sebelumnya, PSSI meminta LIB selaku pihak penyelenggara kompetisi untuk melakukan penyesuaian jadwal lantaran pada waktu berdekatan Tim Nasional Indonesia akan melakoni dua uji tanding untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022.

"Sehubungan surat PSSI nomor 1781/UDN/382/V-2019 l, perihal (PENTING) instruksi terkait Pelaksanaan Pertandingan pada jadwal pertandingan 'A' match tertanggal 29 Mei 2019. Bersama ini PT Liga Indonesia Baru menyampaikan kewajiban untuk menjalankan instruksi tersebut, yaitu melakukan penyesuaian jadwal pertandingan Liga 1 2019 di week 4 yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juni diubah menjadi 27-28 Agustus," tulis surat LIB bertandatangan Dirk Soplanit selaku direktur.

Penyesuaian jadwal pekan 4 tersebut tentunya berimbas pada ditundanya pertandingan PERSIB yang akan melawat ke markas Arema FC, yang sedianya digelar 14 Juni mendatang.

Dalam surat tersebut juga disampaikan jika penetapan jadwal baru akan diumumkan selambat-lambatnya pada 30 Juni.

Jadwal Pekan 4 Liga 1 Indonesia yang kini harus ditunda dikutip dari flashscore, Sabtu (1/6/2019).

14.06. 15:30 Madura United VS PSS Sleman



14.06. 15:30 Semen Padang VS TIRA Persikabo



14.06. 18:30 Arema FC VS Persib Bandung



15.06. 15:30 Bhayangkara FC VS Persela Lamongan

15.06. 15:30 Persija Jakarta VS Pusamania Borneo



15.06. 15:30 PSM Makassar VS Persipura Jayapura



15.06. 18:30 Persebaya VS PS Barito Putera



16.06. 18:30 Kalteng Putra VS Bali United



16.06. 19:00 Badak Lampung VS PSIS Semarang. (*)