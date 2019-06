Tips Pulang Kampung 'Keren' Ala Chandra, Mahasiswa Fisipol Untan

PONTIANAK - Satu di antara Mahasiswa Fisipol Untan yang hendak pulang kampung yakni Candra mengatakan ada beberapa tips dan anjuran sebelum berpergian jauh atau mudik lebaran.

Menurutnya adab berpergian pulang kampung bagi seorang Muslim yang paling utama namun terkadang orang lupa adalah niat.

" Mengapa niat? karena akan rugi rasanya kalau pulang kampung hanya sebatas liburan dan rutinitas tahunan," ujarnya kepada Tribun Sabtu (1/6/2019)

Lalu apasih niat yang baik? Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (FKMI) Nurudin Fisip Untan ini mengatakan, niatkan pulang kekampung untuk beribadah kepada Allah.

Bentuknya dengan cara berbakti kepada orang tua, membantu dan menjalin silaturahim dengan keluarga dikampung, dan jika tidak mampu memberi hal indah, maka setidaknya jangan meninggalkan kesan buruk.

"Nah selanjutnya berbenah dengan sangat teliti. Bagi anak rantau nge kost atau kontrak hal ini sangat penting. Karena jangan sampai pas balik dari kampung isi kost atau rumah kontrakan habis dibawa orang. Lagi pula menjaga barang pribadi itu adalah bagian dari jihad dan ibadah. So, why not?!," ujarnya

Selanjutnya usahakan berwudhu, agar sepanjang jalan Allah SWT menitipkan malaikatnya, bahkan di sunahkan untuk menjaga wudhu, karena dalam keadaan suci, maka Insya Allah doa akan mudah di jabah oleh Allah SWT.

"Pas mulai starter motor jangan lupa untuk mengucapkan "bismillahi tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quata illa billahil aliyul adzim" maka Allah akan menjaga kita dan rumah yang kita tinggal. Dan yang tak kalah penting adalah persiapkan, jika memang harus menjamak qasar salat, supaye salat tidak kite tinggalkan. Kan tak keren pulang kampong tapi malah maksiat (tak sholat), "ujarnya. (zul)