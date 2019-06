Tottenham Vs Liverpool | Final Liga Champions Live Score & Streaming RCTI Jam 02.00 WIB.

Liverpool Vs Tottenham, Liga Champions All England Final Kedua Setelah Chelsea Vs Manchester United

Partai puncak Liga Champions musim 2018/2019 mempertemukan dua klub asal Inggris, Liverpool vs Tottenham Hotspur, pada Minggu (02/06/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Stadion Wanda Metropolitano, markas Atletico Madrid menjadi lokasi penyelenggaraan laga final UEFA Champions League (UCL).

Laga All England Final ini merupakan kali kedua dalam sejarah penyelenggaraan Liga Champions.

Sebelum laga Liverpool Vs Tottenham, All England Final pertama kali terjadi pada musim 2007-2008.

Chelsea menantang Manchester United (MU) di Stadion Luzhniki, Moskwa, Rusia pada Rabu (21/05/2008) lalu.

The Red Devils - julukan MU keluar sebagai juara usai menang adu penalti dengan skor 6-5.

Penjaga gawang, Edwin Van Der Sar berhasil menepis tendangan dari striker Chelsea Nicholas Anelka.

Tidak hanya Nicolas Anelka yang gagal, algojo kelima Chelsea, John Terry juga gagal menaklukkan Edwin Van Der Sar karena lantaran eksekusinya melebar.

Saat menendang bola, kaki kiri John Terry tidak dalam posisi sempurna karena terpeleset rumput basah tersiram air hujan.

