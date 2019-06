Jadwal Lengkap Liga 1 Indonesia Pekan 4, Kompetisi Dimulai Setelah Libur Idul Fitri 1440 H

LIGA 1 INDONESIA - Shopee Liga 1 Indonesia 2019 memasuki libur Idul Fitri 1440 Hijriah. Liga akan libur selama kurang lebih dua pekan dan kompetisi baru akan dimulai setelah hari raya lebaran.

Laga pekan 4 akan kembali digelar pada 14 Juni mendatang.

Sejumlah laga bertajuk 'Big Match' siap digelar sesuai jadwal pekan 4 Liga I Indonesia.

Di antaranya laga antar Arema FC VS Persib Bandung dan PSM Makassar VS Persipura Jayapura.

Jika selama bulan ramadan digelar pukul 20.30, kini kompetisi Liga 1 Indonesia kembali digelar pada sore hari.

Paling awal laga Liga 1 akan dimulai pukul 15.30 WIB dan telat sekitar pukul 19.00 WIB.

Apakah dengan pertandingan yang kembali digelar pada jam normal ini akan mengembalikan klub-klub tradisi ke papan atas.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia pekan 4 dikutip dari flashscore, Sabtu (1/6/2019).

14.06. 15:30 Madura United VS PSS Sleman



14.06. 15:30 Semen Padang VS TIRA Persikabo



14.06. 18:30 Arema FC VS Persib Bandung



15.06. 15:30 Bhayangkara FC VS Persela Lamongan

15.06. 15:30 Persija Jakarta VS Pusamania Borneo



15.06. 15:30 PSM Makassar VS Persipura Jayapura



15.06. 18:30 Persebaya VS PS Barito Putera



16.06. 18:30 Kalteng Putra VS Bali United



16.06. 19:00 Badak Lampung VS PSIS Semarang. (*)