Godzilla II : King of the Monsters juga diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros Pictures.

Film Godzilla Asal Negeri Sakura Menuai Decak Kagum, Simak Sipnosisnya

PONTIANAK - Siapa yang tidak kenal dengan sosok monster asal negeri sakura, Godzilla?



Jika dilihat dari kolom pencarian Google, film pertama yang menghadirkan sosok Godzilla hadir di tahun 1955 dan diberi judul Godzilla Raids Again.



Dikutip dari Wikipedia, 'Godzilla II : King of the Monsters' merupakan sekuel dari 'Godzilla' yang dirilis pada tahun 2014 dan merupakan film ke-35 dalam franchise Godzilla.

Baca: Penasaran Bagaimana Soundtrack Godzilla, Yuk Simak Infonya!

Berbeda dari Godzilla Raids Again, kali ini Godzilla II merupakan sekuel dari film pertamanya yang dengan disutradarai oleh Gareth Edwards.



Tidak akan kembali dipimpin oleh Edwards, kali ini sutradara Michael Doughertya dalah pria yang dipercaya untuk memimpin film Godzilla II: King of the Monsters.



Sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai dari hari Rabu 29/05/2019. Film Godzilla: King of the Monsters nantinya akan memperlihatkan kericuhan dan kengerian yang terjadi ketika Godzilla harus menghadapi tiga monster mengerikan sekaligus.



Sebut saja Mothra, Rodan, dan King Ghidorah yang kehadirannya memang telah dikonfirmasi melalui promo poster dari film ini.



Film ini juga mengisahkan tentang aksi heroik anggota organisasi kripto-zoologi bernama Monarch. Para anggota Monarch berhadapan dengan sekelompok monster raksasa.



Monster tersebut di antaranya Godzilla yang berhadapan dengan Mothra dan Rodan. Mereka juga menghadapi musuh bebuyutan yang disebut seperti raja monster, yakni King Ghidorah.

Baca: Berikut Fakta-fakta Menarik Film Gundala yang Asli Indonesia

Ketika super-spesies purba yang sempat dianggap mitos ini bangkit kembali, mereka saling berebut kekuasaan. Keberadaan manusia dan keseimbangan kehidupan di bumi pun akhirnya terancam.



Selain menghadirkan pertarungan apik antar monster yang siap bikin para penggemar berdecak kagum, film Godzilla kali ini juga akan mengungkap lebih dalam mengenai asal usul Godzilla, serta menjembatani film Godzilla VS Kong yang akan hadir di tahun 2020 jika tidak ada perubahan jadwal. (*)