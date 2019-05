Camat Pontianak Selatan Dari Masa ke Masa

PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Selatan pernah 15 kali berganti kepemimpinan.

Terakhir mulai tahun 2012 Camat Pontianak Selatan adalah Yuni Rosdiah, S.IP, M.Si.

Perangkat Kecamatan yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sekretaris Wilayah Kecamatan dengan tujuh Seksi yaitu Keamanan dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan ada yang menjabat.

Nama-nama Camat yang pernah atau masih menjabat di Kantor Camat Pontianak Selatan :

1. Tasmin Saeman

1968 – 1969

2. Parid Muchsin Pandji Anom, BA

1969 – 1972

3. Abdul Djabar DS, BA

1972 – 1975

4. M. Hatta Hasan, BA

1975 – 1978

5. Drs. Kamrisanal

1978 – 1979

6. Drs. E. Atang Ida

1979 – 1989

8. Drs. Suratman Taufik

1989 – 1998

9. Drs. Suparma

1998 – 2003

10. Hj. Zumiyati, S.Sos, M. Si

2003 – 2008

11. H.A. Muthalib Azis

2008

12. Dra. Utin Sri Lena C M. Si

2008 – 2009

13. Aiy Masri

2009 – 2010

14. Junaidi S.IP M. Si

2010 – 2011

15. Yuni Rosdiah S.IP M. Si

2012 – Sekarang

(*)