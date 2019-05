Telkom Pontianak Serahkan Hadiah Undian Grand Prize IndiHome Family Vaganza

PONTIANAK - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan Penyerahan Hadiah Undian Grand Prize IndiHome Family Vaganza, dalam sebuah acara yang bertajuk Penyerahan Hadiah Undian Grand Prize IndiHome Family Vaganza yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (29/5).

“Penyerahan hadiah ini merupakan tindak lanjut Pengundian yang telah di laksanakan pada 21 Februari 2019 di studio 1 Trans TV. Penyerahan Hadiah Undian Grand Prize IndiHome Family Vaganza yaitu berupa 1 Unit Mobil Toyota All New Innova,” ujar General Manager Witel Kalbar, Prio Sesanto.

Ia mengatakan, hadiah ini merupakan bagian dari apresiasi Telkom kepada pelanggan setia IndiHome. IndiHome Family Vaganza dikuti oleh seluruh pelanggan IndiHome yang sudah registrasi dan belum mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah di setiap undian periode 3 bulanan.

“Untuk mendapatkan voucher undian, pelanggan cukup melakukan aktivasi Pasang Baru, Add On dan lain-lain, yang selanjutnya akan dikirimkan notifikasi inbox via aplikasi myIndiHome yang berisi penawaran mengikuti Undian Promo IndiHome Paket Imlek, Paket Penuh Berkah, Paket IndiHome Merdeka & Paket Sensasi Extra Akhir Tahun jika pelanggan berminat cukup mengklik "saya mau" Kemudian, pelanggan akan dikirim Voucher Digital sebagai bukti peserta Undian via inbox myIndiHome,” jelasnya.

Program Promo IndiHome Paket Imlek, Paket Penuh Berkah, Paket IndiHome Merdeka dan Paket Sensasi Extra Akhir adalah program customer loyalty berupa potongan harga paket Triple Play serta pembelian paket add-on jika berlangganan melalui aplikasi mylndiHome.

“Selain itu, calon pelanggan dapat menikmati layanan TV Interaktif, UseeTV dengan tidak kurang dari 80 channel termasuk channel-channel berkualitas HD,” pungkasnya.

Dan pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah ini adalah Oktjhai, ia mengaku awalnya tak percaya bisa memenangkan undian ini.

“Awalnya tidak percaya waktu di telepon, sampai suruh nonton tv, takutnya penipuan kan, tapi ternyata beneran. Saya sangat bersyukur,” ungkap Oktjhai.

Warga Bumi Batara 3 Serdam ini mengatakan ia sudah berlangganan Indihome sejak Juni lalu. Ia pun berharap semoga Telkom semakin maju dan berkembang.

“Saya berharap semoga Telkom semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang dan pelayanannya semakin baik,” tutupnya.(Mia Monica)