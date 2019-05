Film Godzilla: King of the Monsters.

Penasaran Bagaimana Soundtrack Godzilla, Yuk Simak Infonya!

PONTIANAK - Pada akhir Mei ini kita akan segera menyaksikan, pertarungan panas antara Godzilla, Rodan, Mothra, dan King Ghidorah dalam film Godzilla: King of the Monsters.

Film pertarungan para monster ini tentu saja akan menutup bulan Mei kita dengan tayangan yang amat dinantikan dan sudah direkomendasikan oleh banyak pihak.

Bicara soal film, musik memang telah menjadi bagian penting dari pembuatan sebuah film. Bukan hanya menambah kemeriahan namun musik juga mampu membentuk mood yang disajikan dalam sebuah scene demi mempengaruhi emosi dari penonton.

Sebab itu, dikutip dari TIX ID akan membahas ost resmi terkait film Godzilla: The King of Monsters yang sudah dirilis di aplikasi iTunes beberapa waktu lalu.

Berjumlah 26 lagu, lagu-lagu ini dihadirkan oleh jajaran musisi ternama yang sudah tidak asing lagi di dunia film, sebut sajaAlexandre Desplat, The Comet is Coming, Imagine Music, dan Ross From Friends.

Bukan hanya lagu karangan musisi-musisi di atas, aransemen baru lagu klasik Claire de lune yang pertama kali dibawakan oleh Claude Debussy, juga turut menjadi salah satu lagu resmi untuk Godzilla.

Sebelum menonton pertarung apik para monsters ini nampaknya kalian bisa lebih dahulu mendengarkan ke apikan lagu-lagu yang ada di dalamnya ya sobat Tribun. (*)