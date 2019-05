Baru Saja Comeback dengan Single Terbaru Aewol-ri, Kyuhyun Ungkap Rahasia Super Junior Tetap Awet

Kyuhyun adalah penyanyi dari Korea Selatan yang merupakan anggota boyband dari Super Junior.

Artis yang memiliki nama lengkap Cho Kyuhyun in merupakan anggota yang paling terakhir bergabung dengan Super Junior sekaligus juga yang termuda (maknae).

Kyuhyun termasuk salah satu lead vocalist di Super Junior.

Kyuhyun Super Junior, yang baru-baru ini melakukan comeback solo dengan album single ketiganya "The Day We Meet Again,"

Kyuhyun menyapa penggemarnya lewat comeback solo berjudul Aewol Ri.

Lagu Aewol-ri dirilis pada tanggal 20 Mei 2019.

Pemilik nama asli Cho Kyuhyun ini diketahui baru saja merampungkan pelatihan militernya pada 7 Mei lalu.

Saat diwawancarai Star Today, ia berbicara tentang pengalamannya melayani sebagai pekerja layanan publik untuk layanan nasional wajibnya.

“Saya sedikit minta maaf karena saya harus melayani sebagai pekerja layanan publik dan bukan seorang prajurit tugas aktif karena kecelakaan mobil. Dua tahun terakhir tidak seburuk itu. Waktu berlalu lebih cepat dari yang saya harapkan. ”ujarnya dilansir dari Soompi, Rabu (29/5/2019).