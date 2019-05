Nobar Sukep The Movie bersama Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, di Transmart Kubu Raya.

Film Sukep The Movie Kembali Tayang di Bioskop Balikpapan dan Banjarmasin

PONTIANAK - Film Sukep The Movie merupakan film karya anak muda Pontianak yang dibintangi oleh Kamilonte atau dikenal Sukep, mendulang sukses dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Kalbar.



Sukep mengatakan bahwa film Sukep The Movie tembus 20.000 an penonton di Kota Pontianak, dan di Singkawang 2.000-an dan Ketapang 3.000-an penonton.

Saat ditemui Tribun Pontianak, pemeran utama Sukep The Movie merasa bahagia, karena karya yang telah mereka buat mendapatkan tempat dihati masyarakat.

Sukep the movie pun mampu bertahan di XXI Kalbar selama 22 Hari dan berhasil menggantikan posisi film Avengers dan Sekte.



Kini Sukep The Movie kembali tayang di Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin. (*)