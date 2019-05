Film Aladdin "A Whole New World"

A Whole New World : Fakta Romantis dari Sountrack Film Aladdin

PONTIANAK - Siapa yang menyangka, soundtrack film Aladdin "A Whole New World" kini booming di banyak kalangan, karena lagunya yang begitu indah dan mudah diingat.

Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun ikut menyayikan lagu tersebut. Terinspirasi dari penyanyi aslinya yang diciptakan oleh Alan Menken dan Tim Rice. Lagu tersebut dirilis pada 31 Oktober 1992.

Versi aslinya dinyanyikan oleh Brad Kane dan Lea Salonga. Lagu tersebut merupakan balada antara kedua karakter utama di film tersebut, yaitu Aladdin dan Jasmine.

Baca: 5 Film Terbaru Bakal Tayang di Bioskop Indonesia

Masa kejayaan “A Whole New World” adalah ketika berhasil berada di puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Raihan itu menjadikan lagu tersebut sebagai satu-satunya lagu Disney pertama yang berada di puncak tangga lagu bergengsi tersebut.

Belum cukup, koleksi piala juga sudah dikumpulkan. “A Whole New World” berhasil memenangkan Best Original Song di Piala Oscar ke-65. Lagu yang sama juga berhak atas sebuah piala untuk Song of the Year dari Grammy Awards ke-36.

Soundtrack itu juga pernah mengantungi 500 ribu kopi penjualan dan menguasai puncak tangga lagu pada masanya, saat dikutip dari berbagai sumber.

Selain itu, kesuksesan “A Whole New World” membuat Disney seakan tidak ingin menggantikan lagu tersebut dari film Aladdin. Oleh karena itu, lahirlah beberapa versi dari lagu tersebut.

Yang pertama adalah versi asli yang dinyanyikan oleh Brad Kane dan Lea Salonga. Mereka juga menjadi pengisi asli suara Aladdin dan Jasmine di dalam film.

Baca: 3 Film Rating Tertinggi Versi Minggu Ini di Bioskop

Kemudian ada Peabo Bryson dan Regina Belle, Ricardo Montaner dan Michelle, serta Adam Jacobs dan Courtney Reed. Tahun ini, menariknya lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh Zayn Malik dan Zhavia Ward. Selain itu, di Indonesia, Gamaliel dan Isyana Saravati dipercaya untuk membawakannya.

Di filmnya “A Whole New World” dinyanyikan Aladdin ketika mengajak Jasmine terbang. Intinya, lagu tersebut bercerita soal Aladdin yang menunjukkan kebebasan pada sang putri.

Sebelumnya Jasmine terkurung di dalam istana. Di dalamnya, juga ada sebuah pengakuan cinta yang begitu romantis. (*)