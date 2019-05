TEDx Digulis Park 2019 Akan Segera Hadir di Pontianak

PONTIANAK - TEDx adalah sebuah konfrensi bertaraf internasional yang sudah hadir lebih pada 110 negara di seluruh Dunia.

TEDx yang berarti Technology , Entertainment, and Design dengan X yang berarti Independently Organized hadir pertama kalinya di kota Pontianak dengan TEDx Digulis Park.

TED adalah organisasi non profit yang fokus menyebarkan ide-ide kreatif dalam bentuk konferensi singkat.

Konferensi TED pertama kali pada tahun 1984 membicarakan tentang teknologi, entertainment ( Hiburan ) dan juga design.

Hampir semua topic pernah dibicarakan dipanggung TED, dari sains hingga bisnis dan sudah di terjemahkan menjadi 110 bahasa.

Pada Tanggal 10 Agustus 2019 di gedung konferensi theater Universitas tanjung pura akan dilaksanakan sebuah acara spektakuler pertama TEDx Digulis Park sebagai TEDx event pertama di Pontianak .

Ide ini diusung oleh beberapa anak muda Pontianak Dayang Melati sebagai Lead Curator sekaligus pemegang License TEDx dan Dimas Apriyandi sebagai Co curator ( Penanggung jawab ) Event Agung Prawira Elang Sebagai Co Curator Marketing Komunikasi , Ryan Oktafiandi sebagai Co Curator Pembicara dan Resky Andika sebagai Co curator Logistic .

Setelah 4 bulan proses permohonan lisensi dari Kanada. Akhirnya mereka bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan dan membuat acara bergengsi ini di Pontianak.

TEDx event diadakan diberbagai Negara dan Kota diseluruh penjuru bertujuan untuk memperbanyak panggung berbagi ide dengan style TED.

Inisiasi acara ini disamping untuk berbagi ide kepada masyarakat Pontianak namun juga ingin menginspirasi dan mewujudkan aspirasi pemuda Pontianak yang juga mempunyai kemampuan dan prestasi yang setara dengan daerah ibukota.

" Dengan mengadakan event yang berstandar internasional ini, Kami berharap, akan lebih banyak lagi ide – ide luar biasa yang tampil kepermukaan dan disorot oleh nasional dan internasional ," ujar Dayang Melati sebagai Lead Curator sekaligus pemegang License TEDx.

Beberapa pembicara Nasional yang bisa menginspirasi masyarakat Pontianak telah bersedia untuk hadir di Kota tercinta ini.

Semua pembicara telah diseleksi dan dipersiapkan sesuai dengan standar TED style yang langsung dari pusat Kanada. Beberapa penampilan menarik dan tentunya inovatif telah disiapkan panitia bukan hanya sebagai bentuk hiburan namun sebagai wujud karya luar biasa Masyarakat dan anak muda Pontianak .

"Hadirin dibatasi dengan lisensi yang didapat , Maka jangan sampai kehabisan tiket yang dijual secara resmi di website www.tedxdigulispark.com rentetan sponsorship sudah mulai berdatangan dan kami masih membuka kesempatan untuk para sponsor untuk ikut berkontribusi pada acara ini ," ujar Agung Prawira Elang Sebagai Co Curator Marketing Komunikasi.