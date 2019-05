Jelang Lebaran, Yohanes Ontot Pimpin Sidak Pasar Tradisional dan Mini Market

SANGGAU- Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot memimpin langsung Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan Mini Market di Kota Sanggau, Senin (27/5/2019).

Sidak atau pengawasan terpadu ini digelar menjelang perayaan Idul Fitri 1440 H.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga didampingi Asisten II Setda Sanggau, H Roni Fauzan, beberapa Kepala OPD Sanggau, Satgas Pangan Polres Sanggau, Kepala Loka POM Sanggau dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, bahwa ada beberapa jenis kebutuhan masyarakat yang harganya naik seperti ayam dan telur. Sementara daging sapi masih relatif normal seperti hari biasanya.

“Tadi kita cek harga ayam kisarannya Rp 40 sampai Rp 50 ribu perkilogram. Lainnya yang naik itu gula dan beberapa produk lainnya. Sementara bawang masih normal,”ujaryanya.

Ontot menjelaskan, khusus telur ayam, harganya berkisar Rp 1800 per per butir. Sebelumnya hanya Rp 1500 per butir.

“Akan diupayakan untuk mengontrol harganya dengan bazar. Apakah nanti dilaksanakan besok (Selasa) atau dua hari menjelang lebaran. itu nanti diatur kemudian,”pungkasnya. (hen).