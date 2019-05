Jadwal Pekan 3 Liga I Indonesia, Persib Tandang Lawan Semen Padang, Laga Kandang Perdana Persija

LIGA 1 INDONESIA - Liga 1 Indonesia memasuki pekan ketiga, sejumlah laga seru berlabel "big match" akan dipertandingkan.

Di antaranya laga Semen Padang Vs Persib Bandung dan Persija Jakarta Vs Kalteng Putra.

Berikut daftar pertandingan pekan 3 Liga 1 Indonesia dikutip dari Flashscore, Senin (27/5/2019).

27.05. 20:30 Arema FC VS Persela Lamongan



28.05. 20:30 Bhayangkara FC VS PS Barito Putera



28.05. 20:30 Kalteng Putra VS Badak Lampung



28.05. 20:30 Madura United VS Pusamania Borneo

29.05. 20:30 TIRA Persikabo VS PSM Makassar



29.05. 21:00 Semen Padang VS Persib Bandung



30.05. 20:30 Persebaya VS PSIS Semarang



31.05. 18:30 Persipura Jayapura VS PSS Sleman



31.05. 20:30 Persija Jakarta VS Bali United

Laga pertama pekan 3 akan mempertandingkan Arema FC VS Persela Lamongan.

Melihat kondisi Arema FC, pelatih mereka, Milomir Seslija mengungkapkan kondisi timnya setelah menjalani dua pertandingan.

Dikutip dari akun twitter Shopee Liga 1, Milomir mengungkapkan Arema belum bermain sebagai tim.

