Hasil Liga 1 2019 Pekan Kedua: PSM Perkasa, Bomber Timnas dan Persib Pimpin Daftar Top Skor Liga 1

Hasil Liga 1 2019 Pekan Kedua, Bomber Timnas Indonesia dan Persib Teratas di Daftar Top Skor

Persija harus mengakui ketangguhan PSIS Semarang pada laga penutup pekan kedua, minus pertandingan Persib Vs Tira Persikabo yang harus ditunda.

Di pekan kedua ini, PSM Makassar mencatat kemenangan terbesar yakni 4-0 atas Perseru Badak Lampung.

Hasil ini menjadi kemenangan kedua bagi PSM Makassar, dan kekalahan kedua bagi Badak Lampung.

Pekan ini diwarnai 3 hasil seri, masing-masing Surabaya vs Kalteng Putra (1-1), Persela Lamongan vs Persipura (2-2) dan PSS Sleman vs Semen Padang (1-1).

Dua klub berstatus juara Persija Jakarta pekan kalah 1-2 di markas PSIS Semarang, sementara Arema FC, juara Piala Presiden 2019, kalah 0-2 saat bertandang ke markas Borneo FC.

Madura United yang memetik kemenangan besar di pekan pertama, kembali menang di pekan kedua, namun kali ini hanya menang tipis 1-0 atas PS Barito Putera.

Hasil ini membuat Madura United masih menguasai puncak klasemen sementara Liga 1.

Hingga pekan kedua, tiga klub yang masih mencatat hasil sempura alias meraih dua kemenangan beruntun.

Selain Madura United dan PSM Makassar, Bali United juga meraih kemenangan di pekan kedua.