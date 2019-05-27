Hari ini BMKG Prediksi Cuaca Berawan di Pelabuhan Dwikora Pontianak
Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Senin (27/5/2019).
Hari ini BMKG Prediksi Cuaca Berawan di Pelabuhan Dwikora Pontianak
PONTIANAK - Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Senin (27/5/2019).
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
5 Suhu : 26 - 33 °C
6 Kelembaban : 58 - 91 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 27 Mei 2019 pukul 12.00 - 13.00 WIB)
Baca: Hadiri Nuzulul Quran di Masjid Besar Nikmatullah Sungai Pinyuh, Ismail Dukung Penuh PHBI
Baca: Sambil Patroli, Sat Sabhara Polres Landak Berikan Imbauan
Baca: Karutan Mempawah Buka Puasa Bersama Warga Binaan, Sampaikan Imbauan Berikut
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat Laut - Timur , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUNGAI RENGAS
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN PEMANGKAT (P2HP), KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat Laut - Timur , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SERASAN
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Utara - Timur , 1 - 12 Knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 Km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUBI
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Tenggara , 1 - 12 Knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 Km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN MIDAI
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 Knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 Km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN PULAU TIGA
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 10 Knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 Km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TEBAS KUALA SAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat Laut - Timur , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN LETUNG
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Selatan , 1 - 12 Knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
-
Sambil Patroli, Sat Sabhara Polres Landak Berikan Imbauan
-
19 Orang Meninggal Dunia Akibat Laka Lantas, Ini Imbauan Tokoh Pemuda Sanggau
-
BMKG Prakirakan Cuaca di Pelabuhan Teluk Batang Berawan
-
Muslimah SBA Berpetualang Tebar 100 Bingkisan Lebaran Untuk Dhuafa
-
Kaum Mualaf di Kapuas Hulu Terima Piagam Persyaratan Beragama Islam