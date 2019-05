Goal Misbakhun Solikin Terpilih Goal of The Week Liga 1 Pekan 2, Ini Video Tendangan Spektakuler!

LIGA 1 INDONESIA - Gol spektakuler yang dicetak pemain Persebaya, Misbakhun Solikin terpilih sebagai goal of the week Liga 1 Pekan 2.

Gol indah Misbakhun Solikin tercipta dalam laga melawan Kalteng Putra.

Pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor 1-1.

Misbakhun Solikin mencetak gol tersebut setelah pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menerima operan dari sesama pemain Persebaya dari sayap kanan lawan.

Baca: Hasil Liga 1 2019 Pekan Kedua: PSM Perkasa, Bomber Timnas dan Persib Pimpin Daftar Top Skor Liga 1

Baca: Prediksi Anthony Joshua Vs Andy Ruiz Jr, Live TVOne Laga Tinju Dunia Pertaruhan 4 Gelar Kelas Berat

Baca: Jadwal Liga 1 2019 Berubah Gara-gara Tiga Hal: Seret Persib dan PSM Makassar hingga Piala Indonesia

Sekali sentuhan, Misbakhun Solikin kemudian menghujamkan sepakan keras terarah ke tiang jauh gawan Kalteng Putra.

Hebatnya, gol dicetak dari luar kotak 16 meter.

Sementara gol balasan Kalteng Putra diciptakan oleh Patrich Wanggai.

Berikut cuplikan gol of the week yang dikutip dari akun resmi twitter Shopee Liga 1 Indonesia, Senin (27/5/2019).

Baca: Operasi Ketupat Kapuas 2019, Polres Sintang Siapkan 140 Personel dan Empat Pos Pam

Baca: Membatalkan Puasa Karena Tak Mampu Menahan Syahwat

Jadwal Pekan Babak ke 3 Liga 1 Indonesia dikutip dari falshscore.

28.05. 20:30 Bhayangkara FC Vs PS Barito Putera



28.05. 20:30 Kalteng Putra Vs Badak Lampung



28.05. 20:30 Madura United Vs Pusamania Borneo



29.05. 20:30 TIRA Persikabo Vs PSM Makassar



29.05. 21:00 Semen Padang Vs Persib Bandung



30.05. 20:30 Persebaya Vs PSIS Semarang



31.05. 18:30 Persipura Jayapura VS PSS Sleman



31.05. 20:30 Persija Jakarta VS Bali United. (*)