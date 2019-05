Godzila II: King Of The Monster

5 Film Terbaru Bakal Tayang di Bioskop Indonesia

PONTIANAK - Menantikan sebuah film dengan karya terbaik dan menarik tentu akan sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya banyak film yang menarik untuk kamu saksikan.



Penasaran apa saja film-film terbaru dan menarik, cekidot:

Baca: 7 Film Lokal Seru Yang Bisa Kamu Nikmati di Bulan Ramadan

1. Godzila II: King Of The Monster



Ketika Bumi mengalami bencana besar, para ilmuwan percaya bahwa kondisi bumi bisa diselamatkan oleh mahluk raksasa yang disebut Titans. Emma Russell (Vera Farmiga) adalah ahli paleobiologi yang bekerja untuk agensi crypto-zoological Monarch. la percaya bahwa manusia dan Titans dapat hidup berdampingan secara damai. Kini tugasnya adalah mencari Titans yang bisa membantu Bumi. karena tidak semua Titans dapat menyembuhkan. ada juga yang bisa membuatnya semakin parah dan merusak. Film ini berdurasi 2 jam 12 menit dengan genre Action, Adventure dan Fantasy.



2. Dragged Across Concrete



Dua polisi, salah satu tua-timer. lain nya yang mudah menguap muda sama. menemukan diri mereka ditangguhkan ketika video mereka kuat-lengan taktik menjadi media penyebab du jour. Rendah pada uang tunai dan dengan tidak ada pilihan lain. dua tentara sakit hati turun ke dunia kriminal untuk mendapatkan mereka hanya karena. tapi malah menemukan jauh lebih banyak daripada yang mereka ingin menunggu mereka dalam bayang-bayang. Film berdurasi 1 jam 59 menit, dengan genre, crime, dan drama.



3. Hit dan Run



Tegar Saputra, seorang polisi selebriti yang kemana-mana selalu diikuti kamera karena memiliki acara reality show-nya sendiri. Tegar ditugaskan untuk menangkap Coki seorang gembong narkoba yang baru kabur dari penjara. Sayangnya, kali ini Tegar yang individualis harus dipasangkan dengan Lio seorang tukang tipu. Tegar yang terbiasa beraksi sendirian kini harus berusaha menyelesaikan misinya bersama Lio yang justru membuat susah. Aksi Tegar dan Lio mencari Coki ditemani Meisa penyanyi dan jefri. Film ini bergenre Action dan comedy.



Baca: 5 Film Terlaris Sepanjang Masa, Kamu Pilih yang Mana ?

4. Si Doel The Movie 2



Kabar bahwa suaminya bertemu dengan mantan kekasih dan anak membuat Zaenab bingung memilih: mempertahankan pernikahannya dengan Doel. atau merelakannya. Terlebih saat Doel mengatakan bahwa Sarah dan Dul akan menetap di Jakarta. Zaenab mencoba mencari jawaban atas takdir yang harus ia pilih. Harapan mulai terbuka saat Doel mendapat kabar dari Atun bahwa kemungkinan Zaenab tengah mengandung. Penegasan datang saat Sarah datang berkunjung untuk mengungkapkan penyesalan atas apa yang terjadi di masa lalu kepada Maknyak dan meminta Dul untuk memanggil Zaenab sebagai ibu. Film ini bergenre Drama.



5. Kuntilanak 2



Dinda yang berhasil lepas dari teror Kuntilanak, tanpa persetujuan Tante Donna, berniat untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai ibu kandungnya, Karmila. Bersama adik-adiknya dan ditemani Julia dan Edwin. mereka malah terjebak dalam sebuah rumah di tengah hutan. Banyak kejanggalan terjadi. Dinda kembali harus berhadapan dengan Kuntilanak. tetapi berbeda dengan yang pernah dikalahkannya dengan menggunakan paku atau mantra. Film ini bergenre horor dengan durasi 1 jam 40 menit. (*)