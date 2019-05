Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Yuk Lihat Siapa Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Mendukung dan mencintai musik tanah air itu sebuah keharusan. Agar musik tanah air bisa terus maju dan berkembang.

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten Indonesia Sepuluh berikut ini:

NO ARTIST- TITLE

1 Yes I’m the Man You’re Looking For - Oslo Ibrahim

2 Jalan Pulang - Pusakata

3 Never Asked For - Barry Likumahuwa (Feat. Farrel Hilal)

4 Hitam - Tashoora

5 Blueberry Man - Dried Cassava

6 Looking For - Kayman (feat. Mira Jasmine)

7 Mermaid Songs - INIS

8 Place That Remain - Shadowplay

9 Senja Teduh Pelita - Maliq & d'Essentials

10 Secukupnya - Hindia