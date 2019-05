Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Talk by Two Door Cinema Club Mengisi Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

NO TITLE - ARTIST

1 Talk - Two Door Cinema Club

2 Loving You Is Lonely - Harmony Byrne

3 The Weekend - Interpol

4 Please Won’t Please - Helado Negro

5 Style - Foster The People

6 Manifest - Andrew Bird

7 Wasted Youth - Jenny Lewis

8 Honeybee - The Head and the Heart

9 Body Heat - Savoir Adore

10 Cartoon People - Billie Marten