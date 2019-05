Akibat Suka Bolos Kuliah, IPK Ayu Ting Ting Waktu Kuliah Jadi Sorotan! 

Akibat Suka Bolos Kuliah, IPK Ayu Ting Ting Waktu Kuliah Hanya Segini!

Beberapa waktu lalu nama Ayu Ting Ting sempat menjadi perbincangan publik akibat aksinya mencuri foto selebgram.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram @ayutingting92.

Dalam unggahan akun Instagramnya, Ayu menampilkan sebuah foto yang merupakan foto milik akun orang lain.

Merasa tidak terima dengan fotonya yang dicuri, akun pemilik foto yang bernama @panthere_instyle memberikan komentar dalam akun Instagram Ayu.

"Excuse me this is my picture. Please don’t use it as yours," tulis akun @panthere_instyle tersebut.

Sontak, komentar itu membuat Ayu Ting Ting dihujat oleh warganet dan memutuskan untuk menghapus postingan tersebut.

Selang berlalu, warganet kembali menghujat Ayu Ting Ting dengan menyebarkan nilai Ayu semasa kuliah.

Hal tersebut diketahui dari akun @ayutingting_haters berikut ini.

Instagram/ @ayutingting_haters Nilai IPK Ayu Ting Ting

Dalam foto tersebut tampak nilai dari pedangdut tersebut semasa kuliah dengan nama Ayu Rosmalia.

Namun, warganet justru terfokus pada IPK total dari Ayu Ting Ting yang tertulis sebesar 1.94!