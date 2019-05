Pernikahannya Sempat Viral, Mengintip Menu Sahur Nur Khamid & Polly Alexandria, Tak Ada Lauknya!

Pernikahan Nur Khamid & Bule Polly Alexandria Viral, Mengintip Menu Sahur Mereka Tak Ada Lauknya Hanya Ini!

Masih ingatkah dengan bule cantik bernama Polly Alexandria Robinson?

Ya, bule yang menikah dengan Nur Khamid, pria asal Magelang.

Setelah menikah, Polly harus kembali lagi ke Inggris untuk menyelesaikan kuliahnya, hingga beberapa saat tak ada kabar dari sang bule cantik itu.

Hingga terdengar kabar bahwa akun Instagram Polly menghilang, lalu tiba-tiba Nur Khamid mengunggah sebuah tangkapan layar video Polly akan pergi ke Indonesia.

Ternyata, video tersebut merupakan video yang dibuat oleh Nur Khamid di akun YouTubenya.

Dalam link yang dicantumkan di Instagram Nur Khamid, terlihat Polly Alexandria Robinson sedang berada di bandara.

Perempuan asal Inggris itu juga sudah tampak naik pesawat dengan tujuan Indonesia.

"See you soon Indonesia, i miss you," ucap Polly dalam video tersebut.

Setelahnya, muncul video baru yang diunggah di akun YouTube Once in a lifetime.