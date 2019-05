Komandan Pangkalan TNI-AU Harry Hadisoemantri (Danlanud HAD), Letnan Kolonel Pnb Kisworo, bertindak selaku inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Apel Lanud HAD, Senin (20/5/2019) pagi.

Danlanud Harry Hadisoemantri Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-111

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Lettu Sus Eko Purwanto

SINTANG - Komandan Pangkalan TNI-AU Harry Hadisoemantri (Danlanud HAD), Letnan Kolonel Pnb Kisworo, bertindak selaku inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Apel Lanud HAD, Senin (20/5/2019) pagi.

Sementara itu, bertindak selaku Komandan Upacara adalah Lettu Lek Aristyanto. Upacara Harkitnas ke-111 ini memang digelar setiap tanggal 20 Mei dan dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air Indonesia.

Hadir dalam upacara Kadisops Lanud HAD, Mayor Lek Dini Kustono, Kadislog Lanud HAD Mayor Kal Tri Nur Addin, Dansatpom Lanud HAD Kapten POM Sri Wahyu Widiatno, para Perwira, Bintara, Tamtama, dan seluruh PNS Lanud HAD.

Dalam kesempatan tersebut, Danlanud HAD, membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo-RI), Rudiantara.

Disampaikan bahwa dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama dan kebudayaan di bentang geografis yang paling ekstrim di dunia, rakyat Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan sampai saat ini.

“Oleh sebab itu tak diragukan lagi bahwa bangsa Indonesia pasti akan mampu untuk segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan dalam berpendapat setelah Pemilu,“ tegas Danlanud dalam amanat Menkominfo RI.

Selanjutnya dikatakan, bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadhan bagi umat muslim, sehingga diharapkan menjadi momentum yang sangat baik.

Sehingga dapat dijadikan wahana/saat yang tepat untuk mencari dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan meninggalkan semua larangan Allah SWT, seperti permusuhan dan menebar kebencian terhadap sesama.

"Dengan tema peringatan tahun ini Bangkit untuk Bersatu. Mari kita bangkit untuk kembali menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia," pesannya.