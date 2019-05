Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang gelar Sahur On The Road dan takjil On The Road di Ketapang

Politeknik Negeri Ketapang Gelar Sahur On The Road dan Takjil On The Road

Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, Roni Bia Santo

KETAPANG - Sabtu dini hari (18/5) dan minggu sore (19/5) puluhan mahasiswa menggunakan almamater menyusuri kota ketapang sembari berhenti membagikan makanan pada siapa saja yang ada di jalanan kota yang telah sepi. Aksi itu dilakukan oleh panitia acara Sahur on The Road dan takjil on the road yang merupakan agenda Ramadan di Politeknik Negeri Ketapang.

"Tidak kurang 70 bungkus makan sahur dan 200 takjil dibagikan secara cuma-cuma dalam acara itu," ujar Presiden mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, Roni Bia Santo

Diakuinya acara bagi-bagi makanan dan takjil tersebut sengaja di gelar sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa politap kepada masyarakat, khsususnya bagi yang kurang mampu.

"Ini salah satu bentuk kepedulian kita dengan masyarakat, kadang banyak orang-orang yang hidup di sana (di jalan) ingin sahur tapi tidak sempat atau tidak punya uang, jadi kita berikan makan sahur ini," lanjutnya.

Ia berharap Sahur on The Road dan takjil on the road ini ke depannya dapat lebih sering dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Karena menurutnya pada Ramadan tahun ini hanya dapat terselenggara satu kali saja.

"Harapan saya ke depan Sahur on The Road dan takjil on the road ini tidak cuma sekali, kemarin sebenarnya target kami dua kali tapi karena ada sesuatu dan lain hal acara yang telah direnacanakan dua hari digabung menjadi satu hari," tuturnya

Panitia kegiatan ini diakuinya melibatkan dari berbagai jurusan dan UKM, bahkan ada juga panitia dari yang bukan anggota UKM.

"Pembagian makan sahur itu sendiri dilakukan oleh 4 tim dan untuk pembagian takjil sendiri dilakukan oleh 2 tim," pungkasnya.