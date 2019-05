Hasil Deontay Wilder Vs Dominic Breazeale Tinju Dunia Live TVOne, Wilder Menang KO Ronde 1 

Deontay Wilder sukses mempertahankan gelar juara dunia kelas berat versi WBC setelah menaklukkan Dominic Breazeale di ronde pertama, Minggu (19/5/2019).

Lewat straight, Wilder membuat Dominic Breazeale tumbang.

Deontay Wilder menghancurkan Dominic Breazeale hanya dalam waktu dua menit.

Sempat mencoba bangun, Dominic Breazeale tampak terhuyung-huyung di atas ring.

Hasil ini membuat Wilder menambah rekor kemenangannya 41-0-1 (40 KO).

Lihat cuplikannya dalam video berikut:

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw